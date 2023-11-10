Bakan Yardımcısı Turan: Son terörist yok oluncaya kadar mücadeleye devam 

İÇİŞLERİBakan Yardımcısı Bülent Turan, "Son terörist yok oluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca düzenlenen Özel Güvenlik Eğitimleri Geliştirme ve Alan/ Branş Eğitimleri Çalıştayı'na katıldı. Bülent Turan, bakanlığın 600 bin çalışanı ile büyük bir aile olduğunu söyledi.

Türkiye'nin terör başta olmak üzere ne kadar konusu varsa aşmak için büyük mesai harcadıklarını belirten Turan, "Son terörist yok oluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Toplumu rahatsız eden mafyavari yapılanmaların nasıl bir mücadeleyle karşılaştığını hepimiz görüyoruz. Ülkede yerelde, genelde, küçük ya da büyük, devletin dışında hiçbir otoritenin olmamasını sağlamak için büyük mesai harcıyoruz. 'Hiç kimse yasal olmayan bir ilişkide bulunamaz. Hiç kimse suçta kibirlenemez' diyoruz" dedi.

'YAKALAMAMIZA GEREK KALMAKSIZIN KENDİ İMKANLARIYLA ÜLKEMİZDEN AYRILANLAR KAÇAK GÖÇMENLER OLDU'

Yasa dışı göçle de mücadele ettiklerine işaret eden Turan, "Ülkemiz göç güzergahında. Ülkemize yasal gelenler baş göz üstüne. Yasal olmayan girişlerle buraya gelenlere, kalanlara göz yummayacağız. 5 ayda 110 binden fazla yasal olmayan göçmen yakalandı. Bir o kadar da bizim yakalamamıza gerek kalmaksızın kendi imkanlarıyla ülkemizden ayrılanlar oldu" diye konuştu.

'SUÇ İŞLENMEDEN SUÇLUYU DURDURABİLMEK EN KIYMETLİSİ'

Suçla mücadelede klasik yöntemlerin geride kaldığını söyleyen Turan, "Artık suç işlenmeden suçu yok etmek talep ediliyor. Suç işlenmeden suçluyu durdurabilmek en kıymetlisi. Özel güvenlik de bu yüzden kıymetli. Suç işlenmeden suçun engellenmesini sağlayan bir mekanizma. Özel güvenlik çalışanımız 356 bini buldu. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek zorundayız. Emniyetin, jandarma teşkilatının kültürünü, bilgisini aktarmak istiyoruz" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Serik Kaymakamı Cemal Şahin´in de katıldığı çalıştay, 12 Kasım'da sona erecek.