Turizm sektöründe iş gücü kaybı yaşayan Avrupa'nın gözü, Türkiye'de PANDEMİdönemindeturizm sektöründeki iş gücü kopuşları sonrası Avrupa ülkeleri, gözünü Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'deki turizm öğrencileri ile mezunlarına cazip teklifler sunan işletmeler, istihdam için kolaylıklar sağlıyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru İçigen, "1,7 milyon kişi turizm sektöründen ayrıldı ve bunun yalnızca 571 bini sektöre döndü" dedi.

PANDEMİdönemindeturizm sektöründeki iş gücü kopuşları sonrası Avrupa ülkeleri, gözünü Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'deki turizm öğrencileri ile mezunlarına cazip teklifler sunan işletmeler, istihdam için kolaylıklar sağlıyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru İçigen, "1,7 milyon kişi turizm sektöründen ayrıldı ve bunun yalnızca 571 bini sektöre döndü" dedi.

Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabanı tatilciye ev sahipliği yapıyor. 640 bin yatak kapasitesi, 5 yıldızlı tesisleri ve her şey dahil sistemi ile 'Türkiye'nin misafir odası' olarak da tanımlanan kente gelen tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini yılın büyük bölümünde çıkarabiliyor. Hava sıcaklığının kasım ayında dahi bahar mevsimi değerlerinde olmasının yanı sıra sunulan kaliteli hizmet de turistlerin, kenti tercih sıralamalarında ilk sıraya yerleştiriyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi de Türkiye'nin dört bir yanından yüksek puan alarak gelen öğrencilere hem eğitim verip hem de sektörde çalışma imkanı sunuyor.

Turizm sektörünün ara eleman açığı sorununu ortadan kaldırmak için üniversite ve sektör temsilcileri ortak projeler yapıp, verilen hizmeti daha kaliteli hale getirmeyi amaçlarken; pandemi döneminde dünya turizminde değişen dengeler gözleri Türkiye'ye ve özellikle de Antalya'ya çevirdi. Binlerce turizm çalışanının pandemide kapanan tesislerden ayrılarak yeni sektörlerde iş bulması ve sonrasında da turizme geri dönmek istememesi sonucu özellikle Avrupa ülkelerinde turizm personeli açığı oluştu.

'1,2 MİLYONLUK BİR AÇIK SÖZ KONUSU'

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru İçigen, pandemi sonrasında sektörde değişiklik yaşandığını söyledi. Özellikle Avrupa'da bu değişikliğin dikkati çektiğini belirten Prof. Dr. İçigen, "Avrupa'da turizm sektöründen ayrılmış ve sektöre dönmemiş bir kitle var. Dünya Seyahat Konseyi'nin verilerine göre; 1,7 milyon kişi turizm sektöründen ayrıldı ve bunun yalnızca 571 bini sektöre döndü. 1,2 milyonluk bir açık söz konusu" dedi.

'PANDEMİDEN SONRA SÜREÇ TERSİNE DÖNDÜ'

Bu açığın Türk turizmine ve turizmdeki insan gücüne yansımasına olumlu etki ettiğini kaydeden Prof. Dr. İçigen, "Öğrencilerimize ve mezunlarımıza yönelik Avrupa'nın önemli kurumsal turizm işletmeleri bize ulaşıyor. Pandemi sonrası bu süreç oldukça arttı. Daha önceleri yurt dışına gitmek isteyen öğrencilere sunulan şartlar daha zorken, işletmelere ulaşmak daha zorken, şu anda işletmeler ulaşmaya başladı. Süreç tersine döndü" diye konuştu.

TÜRKİYE TURİZMİ İÇİN DE 'ENDİŞE' SİNYALLERİ

Prof. Dr. İçigen, öğrencilerin ve mezunların gördüğü bu ilgi nedeniyle memnun olduklarını ancak Türkiye'deki iş gücü potansiyelinin de azalacağı endişesini yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. İçigen, Türkiye'deki turizm sektörünün yetişmiş personeli elinde tutmasının tek ve en etkili yönteminin turizmi 12 aya yaymak ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi olduğunu da vurguladı.

YURT DIŞI TEKLİFLERİNE ÖĞRENCİLER SICAK

Turizm fakültesi öğrencileri de yurt dışında kariyere sıcak bakıyor. Mezun olduktan sonra sektörleri ile ilgili dünya pazarını görmek ve tecrübe edinmek için yurt dışından gelen tekliflere sıcak bakan öğrenciler, uzun vadede tecrübeleri ile Türkiye'deki turizm sektöründe hizmet vermeyi planlıyor. Öğrencilerden Havva Özbayram, iyi bir teklif gelmesi halinde yurt dışını düşündüğünü ancak asıl hedefinin Türkiye'de çalışmak olduğunu belirtti. Özbayram, "Yurt içinde pastacılık alanında kendimi geliştirmek ve bir işletme açmayı düşünüyorum. Ancak çok iyi bir teklif ile yurt dışında çalışabilirim. Bunu istiyorum fakat uzun vadede Türkiye'yi düşünüyorum" dedi.

'YURT DIŞINDA ÇALIŞMAYI İSTİYORUM'

Yurt dışı hayali kuran arkadaşlarının aksine kariyerinin ilk basamağında Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Serkan Gömeç de "Ülkemizdeki işletmelerin ve mutfak kültürünün gelişmiş olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Öğrencilerden Bilge Özyurt ise kahve alanında uzmanlaşmayı amaçlıyor. Bu nedenle de İtalya ve Fransa'ya yönelik planlar yaptığını anlatan Özyurt, "Kahve alanında iki ülkenin başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kariyerime o ülkelerde başlamak ve yurt dışında çalışmayı istiyorum" dedi.