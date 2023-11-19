Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da fırtına; ağaçlar devrildi, tekne battı

        ANTALYA'da gece saatlerinde etkili olup, saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, kara ve hava yolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Side Limanı'nda 1 tekne batarken, fırtına sonrası bazı turistler, denize girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da fırtına; ağaçlar devrildi, tekne battı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da gece saatlerinde etkili olup, saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, kara ve hava yolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Side Limanı'nda 1 tekne batarken, fırtına sonrası bazı turistler, denize girdi.

        Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, gece saatlerinde fırtına baş gösterdi. Fırtına nedeniyle Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inecek uçaklarda gecikme yaşandı, bazı seferler iptal edildi. Kazaların meydana geldiği Gazipaşa- Anamur kara yolu ile Korkuteli- Burdur kara yolunda trafik aksadı; uzun kuyruklar oluştu. Kent merkezinde de çöp konteynerleri savruldu, ağaçlar devrildi. Mahalle aralarında ve refüjlerde devrilen ağaçlara belediye ekipleri, gece saatlerinde müdahale edip, kesimini gerçekleştirdi.

        SİDE'DE TEKNE BATTI

        Manavgat- Antalya kara yolu D-400 Yavrudoğan Mahallesi'nde yağmur ve fırtına, refüjdeki ağaç dallarının kırılarak yola düşmesine neden oldu; yola saçılan dallar itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Manavgat ilçesi Side Limanı'nda bağlı 'MyDream' adlı tekne de fırtına nedeniyle battı. 3 tekne de hasar gördü. Manavgatlı muz üreticileri de seralarında gerekli önlemleri aldı. Buna rağmen bir muz serasının yan cephesinde yırtılma meydana geldi.

        'HAVA SOĞUK AMA DENİZ SICAK'

        Fırtına sonrası bazı yerli ve yabancı tatilciler de sahile koştu. Soğuk havaya rağmen Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları da sahil bandında koşu ve yürüyüş yaptı. Soğuk havaya rağmen denize giren Rus vatandaşı Elena Tabu, "Hava soğuk ama deniz sıcak. Rusya'da, daha soğuk havadan geldim. Kışın deniz daha güzel ve temiz. Burası çok güzel" dedi. Abdullah Çekim ise suyun çok güzel olduğunu belirterek, "Antalya çok güzel. Yaz-kış demeden denize giriyorum. Dışarısı soğuk bile olsa su gayet güzel. Antalya'yı ve denizi çok seviyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Almanya'da resital!
        Almanya'da resital!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı

        Benzer Haberler

        Turizm sektöründe iş gücü kaybı yaşayan Avrupa'nın gözü, Türkiye'de
        Turizm sektöründe iş gücü kaybı yaşayan Avrupa'nın gözü, Türkiye'de
        Türkiye, son 53 yılın en sıcak 7´nci ekim ayını yaşadı
        Türkiye, son 53 yılın en sıcak 7´nci ekim ayını yaşadı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Tatilci Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda eşya çıktı
        Tatilci Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda eşya çıktı
        Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
        Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor