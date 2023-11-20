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        1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'na ödül

        UluslararasıFutbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele veren 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'na ödül verdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:50
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        1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'na ödül
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        UluslararasıFutbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele veren 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'na ödül verdi. 

        Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele veren ve 20 yılı aşkın süredir kadın futbol takımı olarak yeşil sahalarda yer alan 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'na verilen ödül için Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde yer alan ünlü Yivli Minaresi manzarası eşliğinde tören yapıldı. Ödülü IFFHS Başkan Vekili Robert Ley, kulüp başkanı Süleyman Türk'e takdim etti. Organizasyonunda kulüp teknik direktörü Hüseyin Türk ve bazı futbolcular da hazır bulundu.

        LEY: TÜRKİYE'DE VERDİĞİMİZ İLK ÖDÜL

        Yaklaşık 35 yıldır tanınmış uluslararası futbolcuları ödüllendirdiklerini belirten IFFHS Başkan Vekili Robert Ley, şöyle konuştu:

        "120 ülkeyi bünyesine alan, 1987 yılından bu yana spor camiasını ödüllendiren bir kuruluşuz. Pele'den başlayarak Messi, Cristiano Ronaldo'yu ödüllendirmiş bir kuruluşuz. Ödülümüz kulüpler için özel yaptığımız bir ödül. Klasman olarak bir durumu yok ama futbol için verdikleri mücadeleden dolayı Antalyaspor'u ödüllendirmek istedik. Antalya'yı seçmemizdeki neden ise 20 yılı aşkın süredir kadın futboluna hizmet verdiği, uluslararası ve herkesin tanıdığı bir şehir olduğu için. İleride daha da iyi şeyler yapacaklarını düşündüğümüz için Antalyaspor'u seçtik. Bizim amacımız futbolun gelişimini sağlayan kulüpleri ödüllendirmek. Türkiye'de verdiğimiz ilk ödül 1207 Antalyaspor'un oldu."

        TÜRK: ÖDÜLE LAYIK GÖRDÜKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

        1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı Başkanı Süleyman Türk ise "Uzun yıllar kadın futbolunda emek veren bir takımız. Şehrimizden maalesef yeteri kadar desteği alamayan bir takımız ve buna rağmen uzun yıllar hem Türkiye liginde hem de uluslararası maçlarda yer alıyoruz. İki kulvarda da elimizden geldiğince mücadele veriyoruz. Bize böyle bir ödülü layık gördükleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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