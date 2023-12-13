Doğa yürüyüşünde kadına saldıran şüpheli yakalandı (2)

ADLİYEYESEVK EDİLDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G.'ye saldırıp, boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştığı suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan Ö.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Kemer Adliyesi'ne getirildi. Ö.D.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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