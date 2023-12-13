Antalya'da "100. Yılda İlk Spor Lisansım" projesinin protokolü imzalandı Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "100. Yılda İlk Spor Lisansım" projesi işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "100. Yılda İlk Spor Lisansım" projesi işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, spor kültürünün yaygınlaştırılması, çocukların sağlıklı ve bilinçli spor yapması amacıyla hayata geçirilen projenin protokol imza törenine, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Sağlık Müdürü Oğuz Karahan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, sporun tabana yayılması noktasında paydaşlarla birçok proje geliştirdiklerini belirtti.

Spor bilincine, spor kültürüne yönelik ciddi projelerinden birinin de "100. Yılda İlk Spor Lisansım" olduğunu bildiren Kaygusuz, "Biz okullarımızda çocuklarımızın sportif faaliyetler içerisinde olması ve lisanlı bir sporcu yetişmesi için gayretli çalışmalarımız var. Spor seferberliğini başlattığımız bu projenin Antalya'mıza ve tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Oğuz Karahan da sağlıklı yaşamın temelini sporun oluşturduğuna dikkati çekti. Sporun sağlıklı yapılmasının önemine değinen Karahan, "İmzaladığımız protokol kapsamında, okullarımızdaki öğrencilerimiz spora teşvik edilecek, sağlık taramalarımızla da geç yaşta yapılan sporla, sağlıklı nesillerin yetişmesine vesile olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle okullardaki öğrencilerin sporla tanışmaları ve spor yeteneklerinin belirlenmesiyle ilgili çok kapsamlı işbirliklerini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu işbirlikleri sayesinde çok daha farklı projelere, çocukların sağlıklı okul iklimlerinde gelişmelerini tamamlamasıyla ilgili kurumlarda çok önemli destekler alacaklarını aktaran Gürhan, "Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten en hızlı adım attığımız kurumlarımızla hiçbir şey sözde, sadece protokolde kalmıyor. Hızlı bir şekilde sahada fiziksel yatırımların, yeni açılımların tüm öğrencilerimizle öğretmenlerimizle buluştuğunu görüyoruz. Sporla sağlıklı nesilleri yetiştirecek ve yine spor kazanacak." açıklamasını yaptı.