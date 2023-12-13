Antalya'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya'da 16 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı M.S'nin, kente il dışından çok sayıda ruhsatsız tabanca getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin kullandığı otomobil Aksu ilçesi girişinde durduruldu.

Otomobildeki aramada, 16 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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