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        Antalya'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Antalya'da 16 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:36
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        Antalya'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Antalya'da 16 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı M.S'nin, kente il dışından çok sayıda ruhsatsız tabanca getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelinin kullandığı otomobil Aksu ilçesi girişinde durduruldu.

        Otomobildeki aramada, 16 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait şarjörler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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