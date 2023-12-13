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        Antalya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:57
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        Antalya'da firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. T. Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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