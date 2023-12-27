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        Türk fotoğrafçı ile Türk F-16'ların fotoğrafı finalde 

        NATO Hava Komutanlığı'nın aralık ayında 2023 yılına ait savaş uçağı fotoğraflarını içeren dört turdan oluşan yarışmasında, Polonya'ya ait F-16 fotoğrafıyla ilk turu kazanan Türk fotoğrafçı Cem Doğut ile Türk F-16'lara ait fotoğrafıyla üçüncü turu kazanan Polonyalı hava fotoğrafçısı Miroslaw Gawronsky finale kaldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:55
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        Türk fotoğrafçı ile Türk F-16'ların fotoğrafı finalde 
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        NATO Hava Komutanlığı'nın aralık ayında 2023 yılına ait savaş uçağı fotoğraflarını içeren dört turdan oluşan yarışmasında, Polonya'ya ait F-16 fotoğrafıyla ilk turu kazanan Türk fotoğrafçı Cem Doğut ile Türk F-16'lara ait fotoğrafıyla üçüncü turu kazanan Polonyalı hava fotoğrafçısı Miroslaw Gawronsky finale kaldı. 

        NATO Hava Komutanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden aralık ayı boyunca 2023 yılının savaş uçaklarına ait en güzel hava fotoğraflarının yer aldığı dört turdan oluşan bir yarışma düzenlendi. Dört turda oylamalar neticesinde belirlenen en güzel birinci fotoğraflardan dördü finale kaldı. 

        'Yılın en sevdiğiniz uçak fotoğrafı hangisi' başlıklı savaş uçağı fotoğrafının oylama ile belirlenen, NATO'nun öyküsünü yakalamak ve anlatmak için kendi ulusal ve serbest çalışan fotoğrafçılarından yararlanıldığı açıklanan yarışmada, Türk fotoğrafçı Cem Doğut'un fotoğrafı ile Türk F-16'larına ait fotoğraf finale kaldı. 

        Yarışmanın ilk turunda Türkiye'den Havacılık Fotoğrafçısı ve Araştırmacısı Cem Doğut'un Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'larına ait fotoğrafı yüzde 56,3 oyla en çok beğenilen fotoğraf oldu. Yarışmanın üçüncü turunda ise 12 bin 350 oy kullanılan yarışmada, Polonyalı Miroslaw Gawronsky'in Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların fotoğrafı, oyların yüzde 68'ini alarak birinci oldu. 

        Polonya'nın MiG-29'u ve İtalya'nın beşinci nesil F-35'ine ait fotoğrafıyla ikinci turun kazananı Polonyalı Slawek Hesja Krajniewski ile Fransız Rafale savaş uçağına ait fotoğrafıyla dördüncü turun kazananı Polonya'dan Maciej Szamalek, finalde yarışıyor. Yılın son turunda NATO Hava Komutanlığı, 'Hadi 1 numaralı uçak resmini bulalım, hepsini önceki 4 turdan biliyorsunuz! Bu yılın en çok oyu alan anketi mi olacak? Favori fotoğrafınızı seçin ve lütfen neden yılın en iyi fotoğrafı olmayı hak ettiğini bize söyleyin' notuyla finale kalan dört fotoğrafı paylaştı. 3 Polonyalı, 1 Türk fotoğrafçının finalinde olduğu yarışmanın sonucu 28 Aralık Perşembe günü belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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