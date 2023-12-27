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        Antalya'nın Konyaaltı sahili açıklarında ölü yavru Akdeniz foku bulundu

        ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili açıklarında, bir yavru Akdeniz foku ölü bulundu. Yavru fokun, fırtına nedeniyle kayalara çarptığı ya da balıkçı ağına takılarak boğulup öldüğü tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:03 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:05
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        Antalya'nın Konyaaltı sahili açıklarında ölü yavru Akdeniz foku bulundu
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        ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili açıklarında, bir yavru Akdeniz foku ölü bulundu. Yavru fokun, fırtına nedeniyle kayalara çarptığı ya da balıkçı ağına takılarak boğulup öldüğü tahmin ediliyor.

        Dünyada Akdeniz kıyılarında sayıları 700'ü bulan, Antalya kıyılarında ise 25 civarında bulunan Akdeniz fokları, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden kabul ediliyor. Bir yavru Akdeniz foku, Konyaaltı Sahili açıklarında ölü bulundu. Haber verilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre koruma ekipleri ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tekneyle fokun olduğu yere gitti. Tekneye halatla bağlanarak kıyıya çıkarılan fokun vücudunda yara izleri tespit edildi. Fokun, birkaç gün önceki fırtına nedeniyle kayalarla çarptığı ya da balıkçı teknelerinin ağlarına takılarak boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

        AKDENİZ'İN ENDEMİK TÜRLERİNDEN

        Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, fokun genç birey olduğunu, sütten yeni kesilmiş ve henüz avcılığa geçmiş olduğunu söyledi. Fokun 50 kilo ağırlıkta, 1 metre 20 santimetre uzunluğunda olduğunu belirten  Prof. Dr. Gökoğlu, "1-2 gün önce öldüğünü tahmin ediyoruz. Bu foklar, Akdeniz'in endemik türlerinden. 600-700 civarı Akdeniz kıyılarında var. Fırtına nedeniyle kayalara çarpmış ya da balıkçı ağlarına takılmış olabilir. Antalya kıyılarında 25 civarı birey var. Birini kaybettik" diye konuştu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden su ürünleri mühendisi Nazif Ay da ihbar üzerine foku teslim almak için geldiklerini söyledi. Ay, "Üzgünüz. Akdeniz foku nesli tükenmek üzere olan canlılarımızdan. Doğal hayatı korumaya ve sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

        Fok, kıyıda yapılan incelemenin ardından nekropsi yapılmak üzere teslim alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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