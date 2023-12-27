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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:42
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı.

        Muratpaşa ve Kemer ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 3 iş yeri ve 2 ikamete operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda 53 bin 300 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 bin 600 sigara filtresi, 45 kilogram tütün ve 600 boş sigara kutusu, 30 litre sahte alkol ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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