Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Muratpaşa ve Kemer ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 3 iş yeri ve 2 ikamete operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 53 bin 300 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 bin 600 sigara filtresi, 45 kilogram tütün ve 600 boş sigara kutusu, 30 litre sahte alkol ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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