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        Antalya'da Alakır Uluslararası Sanat Festivali sergisi açıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Alakır Uluslararası Sanat Festivali" kapsamında sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 21:13 Güncelleme: 26.12.2023 - 21:26
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        Antalya'da Alakır Uluslararası Sanat Festivali sergisi açıldı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Alakır Uluslararası Sanat Festivali" kapsamında sergi açıldı.

        Temmuz ayında gerçekleştirilen festival çerçevesinde Türkiye ve farklı ülkelerden katılan sanatçıların yaptığı resim, seramik, keçe, vitray ve moda eserleri açılan sergiyle beğeniye sunuldu.

        Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Karacaören Doğa Kültür Turizm Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Başar ile katılımcılar, okulda düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirdi.

        Köleoğlu, festival kapsamında yapılan eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını ifade etti.

        Dernek Başkanı Başar ise da Alakır festivalinde sanatçıların günümüzü ve geçmiş kültürleri yansıtan eserler ortaya olduğunu belirtti.

        Sergi, dört gün ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri

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