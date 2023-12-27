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        Antalya Körfezi'nde ölü Akdeniz foku bulundu

        Antalya'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:14
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        Antalya Körfezi'nde ölü Akdeniz foku bulundu
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        Antalya'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku ölü bulundu.

        Konyaaltı ilçesi açıklarında bir balıkçı, su üzerinde hareketsiz duran Akdeniz fokunu fark etti.

        Balıkçının ihbarıyla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünden Su Ürünleri Mühendisi Nazif Ay, fokun ölü olduğunu tespit etti.

        Ay, teknesiyle ölü foku Konyaaltı Plajı'na çıkardı.

        Plaja gelen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da fok üzerinde inceleme yaptı.

        Fok, ölüm sebebinin belirlenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sahilde gazetecilere yaptığı açıklamada, Akdeniz foklarının dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu söyledi.

        Dünyada yaklaşık 700 Akdeniz fokunun kaldığının tahmin edildiğine belirten Gökoğlu, bu fokların da büyük çoğunluğunun Türkiye kıyılarında yaşadığını kaydetti.

        Ölen fokun genç bir birey olduğunu anlatan Gökoğlu, "Büyük bir ihtimalle balıkçı ağına takılması nedeniyle ölmüş. Yüzgeçlerinde balıkçı ağı izleri var. Çok üzücü." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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