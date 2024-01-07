Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi ANTALYA'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

ANTALYA'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtınayla birlikte kent merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu, trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Şiddetini artıran yağmur zaman zaman yerini fırtınaya bıraktı, bazı yerlerde reklam panoları yerinden koparak yola uçtu.

Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken rengi ise turkuaz, mavi ve kahverengiye dönüştü. Konyaaltı ilçesinde kurulan kapalı pazardaki pazarcıların zor anlar yaşadığı cep telefonu kameralarına yansıdı. Altınova Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu, elektrik telleri koptu. Gülveren Mahallesinde yolda biriken suda bir çocuğun oynaması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.