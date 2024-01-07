Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        ANTALYA'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtınayla birlikte kent merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu, trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Şiddetini artıran yağmur zaman zaman yerini fırtınaya bıraktı, bazı yerlerde reklam panoları yerinden koparak yola uçtu. 

        Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken rengi ise turkuaz, mavi ve kahverengiye dönüştü. Konyaaltı ilçesinde kurulan kapalı pazardaki pazarcıların zor anlar yaşadığı cep telefonu kameralarına yansıdı. Altınova Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu, elektrik telleri koptu. Gülveren Mahallesinde yolda biriken suda bir çocuğun oynaması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu
        Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu
        Okçulukta 2024 Salon Federasyon Kupası sona erdi
        Okçulukta 2024 Salon Federasyon Kupası sona erdi
        Antalya'da skuter denetimi
        Antalya'da skuter denetimi
        Antalya'da 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi'nde çalışmalar sürüyor
        Antalya'da 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi'nde çalışmalar sürüyor
        Sinyali kesilen caretta 'Tuba', yazın Dalyan'a bekleniyor
        Sinyali kesilen caretta 'Tuba', yazın Dalyan'a bekleniyor
        Turizm amaçlı günlük kiralamalarda 'kimlik bildirim' dönemi başladı
        Turizm amaçlı günlük kiralamalarda 'kimlik bildirim' dönemi başladı