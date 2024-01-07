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        Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu

        Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:46
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        Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu
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        Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah başlayan yağış ve fırtına, öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

        Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zorlandı. Yayalar da fırtına nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

        Rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı ve falezlerde dev dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan uyarıda, "Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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