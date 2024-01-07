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        Antalya'da 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi'nde çalışmalar sürüyor

        Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan bir kilometrelik alanı yeni bir yaşam alanına çevirmek için başlatılan 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:55
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        Antalya'da 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi'nde çalışmalar sürüyor
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        Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan bir kilometrelik alanı yeni bir yaşam alanına çevirmek için başlatılan 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin öz kaynaklarıyla yapımına başlanan proje hızla ilerliyor.

        Ekipler, Boğaçayı ve Liman arasındaki sahilde bir yandan altyapı çalışması yaparken, bir yandan da tamamlanan alanlarda kaldırım döşemesi yapıyor.

        Projenin güney tarafında karo, kuzey tarafında da doğal taş kaplaması yapılıyor.

        Yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak proje, 74 bin metrekarelik bir alandan oluşurken 23 bin metrekarelik yeşil alanı kapsıyor. Proje içerisinde koşu yolu, bisiklet yolu, park alanları ve seyir terasları bulunuyor.

        Proje içerisinde 370 araç kapasitesine sahip cep otoparklar ve otobüsler için ayrı bir otopark alanı da olması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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