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        Çiçek ihracatında 2024 hedefi 160 milyon dolar

        KESME çiçek sektörü, 150 milyon dolar gelir hedeflediği 2023 yılında, 73 ülkeye 135 milyon dolarlık 650 milyon dal çiçek ihraç etti. Raf ömrü azalan çiçekleri çöpe atmayıp gonca halde Yunanistan başta olmak üzere eğlence mekanlarının yoğun olduğu ülkelere daha düşük ücretlerle ihraç eden sektör, 2024 yılında 160 milyon dolar gelir hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:45
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        Çiçek ihracatında 2024 hedefi 160 milyon dolar
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        KESME çiçek sektörü, 150 milyon dolar gelir hedeflediği 2023 yılında, 73 ülkeye 135 milyon dolarlık 650 milyon dal çiçek ihraç etti. Raf ömrü azalan çiçekleri çöpe atmayıp gonca halde Yunanistan başta olmak üzere eğlence mekanlarının yoğun olduğu ülkelere daha düşük ücretlerle ihraç eden sektör, 2024 yılında 160 milyon dolar gelir hedefliyor.

        Turizm kenti Antalya'dan her yıl milyonlarca dal çiçek, dünya çiçekçiliğin merkezi kabul edilen Hollanda başta olmak üzere 73 ülkeye ihraç ediliyor. Turizm kenti Antalya, çiçek üretim alanının genişliği, yılın büyük döneminde üretimin yapılabilmesi nedeniyle çiçekçilikte de adından söz ettiriyor. 2023 yılı için 150 milyon dolarlık ihracat hedefleyen sektör, yıl sonu itibarıyla 650 milyon dal çiçekten 135 milyon dolar gelir elde etti.

        'DÜNYA GENELİNDE ÇİÇEK İSRAF OLARAK GÖRÜLÜYOR'

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok üretilen ve ihraç edilen karanfil türü oldu. Kırmızı karanfilin liste başı olduğu çiçek grubunda gerbera, ruskus, okaliptus ve süs bitkileri de yer aldı. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Harun Yeter, yeni yıla iyi başladıklarını ve ümitli olduklarını söyledi. Yaklaşık 8 yıldır çiçeğin dal fiyatının değişmediğini, 8 sentten alındığını belirten Yeter, "2023 yılını 135 milyon dolarlık gelirle kapattık ama 2024'e iyi başladık. Ümitliyiz. 150-160 milyon dolar gelir hedefliyoruz. Dünya genelinde ekonomik krizlerden dolayı ne yazık ki insanlar tasarruf yaparken ilk çiçekten vazgeçti. Dünya genelinde çiçeği israf görüyoruz ne yazık ki" diye konuştu.

        Yeter, girdi maliyetlerinin oldukça arttığını ve zor durumda olduklarını söyledi. 2023'te ellerinde kalan ürünleri çöpe atmaktansa değerlendirmeye çalıştıklarını, Yunanistan başta olmak üzere gece hayatının ve eğlence merkezlerinin yoğun olduğu ülkelere yöneldiklerini anlatan Yeter, "Raf ömrü azalan, elimizde kalan çiçekleri, goncasını dalından kopararak sadece goncasını ihraç ettik. Daha düşük ücretlerle ihraç ettiğimiz bu ürün eğlence merkezlerinde süsleme için kullanılıyor" dedi.

        YILBAŞINDA 20 MİLYON DOLARLIK SEVKİYAT

        2024 yılına iyi başladıklarını belirten Harun Yeter, yeni yıldaki özel günlerden ümitli olduklarını belirterek şöyle konuştu:

        "20 milyon dolarlık çiçek ve kapı süsü dediğimiz çelenkten ihraç ettik. İyi başladık. Bu yılın özel günlerinden ümitliyiz. Arazilerimizin boyutu küçüldü. Şu an üretim alanı anlamında durağanız. Arazi kiraları çok yükseldi. Sera kurulum ve yatırım maliyetleri yükseldi. Üreticiler tarımsal kredilere ulaşmakta zorluk çekiyor."

        Yeter, uzun vadeli yatırım yapabilecekleri tarım arazilerine sektörün ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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