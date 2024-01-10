Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Muratpaşa Belediyesinden Kırcami açıklaması

        Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin Kırcami nazım imar planlarını iptal kararına ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonucu, iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muratpaşa Belediyesinden Kırcami açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin Kırcami nazım imar planlarını iptal kararına ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonucu, iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

        Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırcami plan bölgesinde hakkında bilgi verildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin Kırcami nazım imar planlarını iptal kararına ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesi, Muratpaşa Belediyemizin de müdahil olduğu istinaf davasında iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Ayrıca Muratpaşa Belediyemizce, 20 Aralık'ta gerçekleştirilen Kırcami bölgesinin parselasyon ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanmasına ilişkin ihale 'gerekli rekabet koşulları oluşmadığı için' iptal olmuştur. İdaremiz yeni ihale çalışmalarına derhal başlamıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Bonucci İstanbul'da!
        Bonucci İstanbul'da!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı

        Benzer Haberler

        Antalya Valiliğinden açıklama
        Antalya Valiliğinden açıklama
        Alanya'da Basın Envanteri Sergisi açıldı
        Alanya'da Basın Envanteri Sergisi açıldı
        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı"nda iş dünyası temsilcileri ve gençler bulu...
        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı"nda iş dünyası temsilcileri ve gençler bulu...
        Alanya'da, depremzede ikizlerin ahlaksız iftira ile yurttan atıldığı iddias...
        Alanya'da, depremzede ikizlerin ahlaksız iftira ile yurttan atıldığı iddias...
        Antalya'da kayıp başvurusu yapılan Rus turist için arama çalışması başlatıl...
        Antalya'da kayıp başvurusu yapılan Rus turist için arama çalışması başlatıl...
        Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı