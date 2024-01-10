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        Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 23:51 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:51
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        Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda, MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

        Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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