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        Alanya'da, depremzede ikizlerin ahlaksız iftira ile yurttan atıldığı iddiasına soruşturma

        ALANYA'daki bir lisede okuyan 16 yaşındaki depremzede ikiz kız kardeşlerin, beraber uyudukları için 'ahlaksız iftira' ile okulun yurdundan atıldığı iddiaları üzerine valilik, inceleme ve soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:28
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        Alanya'da, depremzede ikizlerin ahlaksız iftira ile yurttan atıldığı iddiasına soruşturma
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        ALANYA'daki bir lisede okuyan 16 yaşındaki depremzede ikiz kız kardeşlerin, beraber uyudukları için 'ahlaksız iftira' ile okulun yurdundan atıldığı iddiaları üzerine valilik, inceleme ve soruşturma başlattı.

        Hatay'da depreme yakalanan ve 4,5 saat boyunca göçük altında kalan tek yumurta ikizi kız kardeşler, okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya'daki bir liseye aldırdı. Aynı okulun yurdunda konaklamaya başlayan kardeşlerden biri, göçük altında kalmanın korkusuyla kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başladı. Ancak bu durum, yurt yönetimine şikayet edildi. 

        Kızların babası ahlaksız iftira ile kızlarının okuldan ve yurttan atıldığını öne sürerken, iddialar üzerine Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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