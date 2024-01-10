Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı"nda iş dünyası temsilcileri ve gençler buluşacak

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, 12 üniversitenin paydaşlığında 23-24 Şubat'ta Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) düzenlenecek.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin senato salonunda düzenlenen toplantıya Rektör Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Ayşe Gülbin Arıcı, Şükrü Özen, Cengiz Toker ile kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Rektör Özkan, geçen sene düzenlenecek fuarın deprem nedeniyle iptal edildiğini at depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirtti.

Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde 12 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilecek fuarın 23-24 Şubat'ta düzenleneceğini kaydeden Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Fuarımız Kepez Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilecek. Bu süreçte gençlerimiz firmalarla bir araya gelecek iş, staj, eğitim, konferans, mülakatlar eş zamanlı yürütülecek. GÜNKAF'ta hedefimiz de büyüdü. 2019'un Mart'ında ev sahipliği yaptığımız GÜNKAF 2019'a çoğunluğu özel sektör olmak üzere 200'e yakın firma ve 20 binin üzerinde öğrenci katılmıştı. Bu yıl diğerlerinden farklı olarak fuarımız tüm üniversite öğrencilerinin ve halkımızın da katılımına açık gerçekleştirilecek. 300'ün üzerinde firmanın stant açmasını ve 50 binin üzerinde katılımcının ziyaret etmesini beklediğimiz fuarımızın şehrimizde de bir enerji yaratmasını bekliyoruz. 50 bin gencin kariyer yolcuğuna Antalya'dan başlayacak olması gerçekten kıymetli bir şey. Bu tam bir kazan-kazan sürecidir. Hem öğrencilerimiz ve mezunlarımıza iş yaşamının kapıları açılacak, hem de kurumlarımız, şirketlerimiz nitelikli iş gücüne ulaşabilecek."

Özkan, fuara tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve firmaların katılabileceğini belirterek, bunun için başvuruların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin www.yetenekkapisi.org adresinden yapılabileceğini kaydetti.