Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Yerinde saymıyor gelişiyor - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Yerinde saymıyor gelişiyor

        Fenerbahçe, Süper Lig 16. hafta erteleme maçında ağırladığı Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısındaki performansını değerlendirdi.

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 10.01.2024 - 23:04 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Buz gibi bir İstanbul akşamında Fenerbahçe çok değil 3 gün önce şampiyonluk yarışındaki düşman kardeşine konuk olmuş Konyaspor’u ağırladı.

        İki takımı kıyaslama açısından veri olabilecek maçlar beklesek de Konyaspor’un iki maçta da gücü gerçek bir turnusol kağıdı olmasına yetmedi. Ama Galatasaray maçını izleyen futboldan anlayan Fenerbahçeliler, kendi maçlarının kolay geçeceğini öngörmüşlerdi.

        Nitekim öyle de oldu. Fenerbahçe ter antrenmanı yaptı. Formda oyuncular morallerini arttırdılar. Yedekler erken girdi, aslar dinlendirildi.

        REKLAM

        Burada İsmail Kartal’ın hakkını teslim etmek gerekiyor. Kurduğu düzen yerinde saymıyor. Gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Hücum varyasyonlarına önlemler geldikçe o yenisini üretiyor. Bugün çıkardığı kadro onun da motivasyonunun yükseldiğini gösterdi bana. 3 günde oynanan 2 maçta 14 gol izledik. Bunun için de bir futbolsever olarak teşekkür etmem gerekiyor.

        Ve bu bol gollü ve rahat bir galibiyete sahne olmuş gecede bile son paragrafta hakemden bahsetmem gerekiyor. Fenerbahçe’nin hakemin gözü önünde olan penaltısını hakem atladı, VAR verdi. Her hafta Fenerbahçe aleyhine hakem hatası oluyor. Bir şey sürekli tekrar ediyorsa buna hata diyemeyiz. Sayın Mehmet Büyükekşi bunları düzeltmek adına hiçbir şey yapmamaya devam ediyor. Ve lig adil akışında değil hakemlerin istediği düzenle ilerliyor.

        REKLAM

        Bir de şu skorboard olayı yanlışıkla olmuş dahi olsa düzeltilmeli. Bu tarz olaylar başta kendi takımına zarar verir. Fenerbahçe’nin şu an en son ihtiyacı olan şey saha dışı yeni tartışma alanları olur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu konuşuluyor
        CHP Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu konuşuluyor
        Amazon, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor
        Amazon, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor
        12 yaşındaki Kerem’i, arkadaşı mı öldürdü?
        12 yaşındaki Kerem’i, arkadaşı mı öldürdü?
        Erişim engeli yetkisine iptal
        Erişim engeli yetkisine iptal
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı