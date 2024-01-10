Alanya'da Basın Envanteri Sergisi açıldı

Alanya Gazeteciler Cemiyetince (AGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Basın Envanteri Sergisi" düzenlendi.

Alanya Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına, İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Mesut Güner, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) ve AGC Başkanı Gaye Coşkun ile gazeteciler ve protokol üyeleri katıldı.

Coşkun, açılıştaki konuşmasında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Bunun için de geçmişten bugüne iletişim araçları üzerine envanter toplamaya başladıklarını belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Bugün de bunun minik bir sergisini açtık. Sergimizde medya iletişim araçları içerisinde kullanılan her türlü fotoğraf makinesinden daktiloya, eski yayınlanan dergi ve gazetelerden televizyona kadar çok sayıda materyal var. Bu sergide Atatürk'ün fotoğraflarının çekildiği makineyi de 200 yıllık fotoğraf makinesini de görebilirsiniz."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, iki gün ziyaret edilebilecek.