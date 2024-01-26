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        Motokurye ile baldızını öldüren şüpheli, eşi ve arkadaşıyla adliyede (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:20
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        Motokurye ile baldızını öldüren şüpheli, eşi ve arkadaşıyla adliyede (4)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'damotokurye arkadaşı Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldüren Zeynel Boyacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Boyacı'nın eşi İ.B. hakkında 'konutu terk etmeme' şartıyla denetimli serbestlik kararı verilirken, M.Ç. ise adli kontrolle serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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