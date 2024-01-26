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        Antalya'da "en süslü deve" yarışması düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, "Deve Güreşi" etkinliği kapsamında "en süslü deve" yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:43
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        Antalya'da "en süslü deve" yarışması düzenlendi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, "Deve Güreşi" etkinliği kapsamında "en süslü deve" yarışması düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmada, değişik illerden gelen 16 deve çekişti. Sahipleri tarafından rengarenk süslenen develer, jüri üyeleri önünde gösteri yaptı.

        Yarışmada Kumluca'dan Bayram Özer'in "Cılgın Boran" isimli devesi "en süslü" deve seçildi. Özer Özmutlu'nun "Egemen" isimli devesi ikinci, Kumluca Deveciler Derneği Başkanı Zafer Gemici'nin "Baba Tahsin" isimli devesi ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren deve sahiplerine, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

        Devesi birinci seçilen Bayram Özer, devesine gözü gibi baktığını dile getirdi, yarışmada birinci olmasından dolayı da çok mutlu olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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