'Sağlıklı' denilen bebekleri doğum sonrası ölünce hastaneden şikayetçi oldular ANTALYA'da ikinci çocuklarını bekleyen Meray (25) ve Münir Ulaş Özen (27) çifti, özel bir hastanede sezaryenle doğan bebeklerinin hayatını kaybetmesiyle yıkıldı. Özen çifti, hamilelik boyunca kontrollerde hiçbir hastalığın tespit edilmediğini söyleyerek, hastane hakkında şikayetçi oldu. Anne Özen, "Doğumdan çıktıktan sonra 'Bebeğin sağlıklı, gayet iyi' dediler. Bebeğimi doğumdan sonra 15- 20 saniye kadar görebildim" dedi.

ANTALYA'da ikinci çocuklarını bekleyen Meray (25) ve Münir Ulaş Özen (27) çifti, özel bir hastanede sezaryenle doğan bebeklerinin hayatını kaybetmesiyle yıkıldı. Özen çifti, hamilelik boyunca kontrollerde hiçbir hastalığın tespit edilmediğini söyleyerek, hastane hakkında şikayetçi oldu. Anne Özen, "Doğumdan çıktıktan sonra 'Bebeğin sağlıklı, gayet iyi' dediler. Bebeğimi doğumdan sonra 15- 20 saniye kadar görebildim" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Meray ve Münir Ulaş Özen çifti, geçen yıl ikinci çocuklarının olacağını büyük mutlulukla öğrendi. Anne karnındaki bebeklerinin düzenli kontrollerini yaptıran Özen çifti, doğum için de Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye başvurdu. Doğumdan 1 gün önce son kontrol için hastaneye giden çifte, anne karnında suyun azaldığı, ancak bir sıkıntı olmadığı, bebeğin ise sağlıklı olduğu söylendi.

Ertesi gün hastaneye giden ve doğuma alınan anne Özen'e suni sancı verildi. Ancak uzun uğraş sonucu doğum olmayınca aileden onay alınarak sezaryen doğuma geçildi. Doğumun ardından anne Özen, çocuğunun ağlamadığını fark etti. 'Aram Yoldaş' adını verdikleri oğlunu 15- 20 saniye görebilen anne Özen, bir terslik olduğunu düşünerek sorduğunda ise bebeğin gayet sağlıklı olduğu, birkaç saat kuvözde kalacağı yanıtını aldı.

Bir süre sonra bebeklerinin olduğu oda önünde koşuşturmaca olduğunu gören baba Özen'e ise çocuklarının öldüğü haberi verildi. Çocuğunun cenazesini otopsi için kucağında Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götüren baba Özen, sonrasında polis merkezine giderek hastane hakkında şikayetçi oldu. Çocukları için hazırladıkları odadaki eşyalara bile bakamadıklarını söyleyen çift, ölümde ihmal olup, olmadığının ortaya çıkmasını istiyor.

'DOKTOR ORTADA YOKTU'

Meray Canpolat Özen, "Doğumdan 1 gün önce kontrole gittiğimizde suyumun azaldığı söylendi. Ancak müdahale etmek yerine ertesi gün gelmem söylendi. Sonraki gün sabah hastaneye gittiğimizde suni sancı verildi. Çok ağrım olmamasına rağmen devam edildi. Ailemden onay alıp sezaryen doğuma aldılar. Narkoz verdikten sonra doktor ortada yoktu. Bana müdahale edilmedi" dedi.

'BEBEĞİMİ 15-20 SANİYE GÖREBİLDİM'

Meray Canpolat Özen, "Doğumdan çıktıktan sonra 'Bebeğin sağlıklı, gayet iyi' dediler. Bebeğimi doğumdan sonra 15- 20 saniye kadar görebildim. Bebeğimin boğazına bir şey takıldığını hissettim. Ağladığını duymadım. Oradaki hemşirelere söyledim. Ancak bir şey yapmayıp bebeğimi götürdüler. Sonra da ölüm haberini aldım. Bebeğimin kesik kesik nefes aldığını görünce sorduğumda 'Kendine gelecek. Korkma gayet sağlıklı' dediler" diye konuştu.

'SORULARIMA KİMSE CEVAP VERMEDİ'

Hastaneden net bilgi alamadıklarını belirten baba Münir Ulaş Özen, "Doğum sonrasında bebeğin sağlıklı olduğunu ama yorulduğunu, bu nedenle 1-2 saat kuvözde kalması gerektiğini söylediler. Eşimi ve çocuğumu beklerken, içeride bir bebeğe müdahale edildiğini duydum. Ancak sorularıma kimse cevap vermedi. Odadan koşarak bir doktor çıkıp elinde bir paketle geri geldi. Sonrasında bir doktor daha oksijen tüpüyle koşarak içeri girdi" dedi.

'ÇOCUĞUM DOĞANA KADAR GAYET SAĞLIKLIYDI'

Çocuklarının hiçbir sağlık problemi olmadığını söyleyen baba Özen, "Bu aşağıya inilip alınan eşyaların orada olması gerekmez miydi? Sonrasında da 4- 5 güvenlik görevlisi başımıza geldi. Oğlumun ölümünde hastanenin ihmali olduğunu düşünüyorum. Hastane hakkında şikayetçi olduk. Benim çocuğum doğana kadar gayet sağlıklıydı. 9 ay boyunca tüm kontrollerinde bize bir şey söylenmedi" diye konuştu.

Hastaneden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.