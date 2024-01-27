Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Sık sık hastalanan çocukların çoğunda altta yatan bir bağışıklık yetersizliği yoktur. Ancak rota ya da MMR-su çiçeği aşısından sonra ciddi yan etkiler gelişirse muhakkak araştırılmalıdır. Kronik ishal ve büyüme-gelişme geriliği olan çocuklar, ailede lenfoma, kanser ya da bağışıklık sistemi yetersizliği olanlar da mutlaka araştırılmalıdır" dedi

Çocuklar özellikle koronavirüsle birlikte sık sık hastalanmaya başladı. Bu da çoğu ebeveynin acaba çocuğumun bağışıklık sistemi iyi çalışmıyor mu diye düşünmesine yol açıyor. Peki bağışıklık sistemi yetersizliği sık hastalanan her çocukta araştırılmalı mı?

Bağışıklık sisteminin önemini, sık hastalanma ile bağışıklık sistemi arasındaki ilişkiyi, hangi durumlarda bağışıklık yetersizliği taraması yapılması gerektiğini ve bağışıklığı güçlendirmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, Habertürk'ten Demet Demirkır'a anlattı.

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Dr. Şirin Seçkin, "Sık sık hastalanan çocukların çoğunda altta yatan bir bağışıklık yetersizliği yoktur. Eskiden senede ortalama dört kulak enfeksiyonu geçirmek normalken günümüzde bu sayı 6-8’e çıktı. Çocuğun ne sıklıkta hastalandığı kadar enfeksiyonun yeri, ağırlığı, iyileşme süresi de önemlidir" dedi.

Bu yıl daha fazla enfeksiyon görülmesinin nedenlerini açıklayan Seçkin, "Büyük şehirler ve dünya artık çok kalabalık. Fazla sayıda araba ve küresel ısınma da çevre kirliliğini artırıyor. Tüm bunların yanında koronavirüs, influenza ve RSV virüsleri de bağışıklık sistemini zayıflatıyor" diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NE ZAMAN ARAŞTIRILMALI?

Dr. Seçkin, bağışıklık sistemi ne zaman araştırılmalı sorusuna şu yanıtı verdi: "Rota ya da MMR-Su çiçeği aşısından sonra çocukta ciddi yan etkiler gelişirse muhakkak bağışıklık sistemi araştırılmalıdır. Kronik ishal ve büyüme-gelişme geriliği olan çocuklar, ailede lenfoma, kanser ya da bağışıklık sistemi yetersizliği olanlar da mutlaka araştırılmalıdır."

ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Serum fizyolojik ya da tuzlu suyun solunmasının enfeksiyonları büyük oranda azalttığını kaydeden Seçkin, "Aynı şekilde sık ve azar miktarlarda su içmek boğazı nemli tutar. Burnu serum fizyolojik ile yıkayarak açık tutmak da sinüs, kulak enfeksiyonu gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının gelişme olasılığını azaltır. Tuzlu su solunum yolları epitelini yani derisini nemli tutar ayrıca solunum yıllarındaki küçük tüycüklerin temizleme işlevini korur. Serum fizyolojik inhalasyonu yalnızca immün yetersizliği olanlarda değil normal çocuklarda da işe yarar."