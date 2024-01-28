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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rekor transfer - Sacha Boey imza için Almanya'da - Galatasaray Haberleri

        Rekor transfer - Sacha Boey imza için Almanya'da

        Galatasaray, 30 milyon Euro'su garanti, bonuslarla 35 milyon Euro'yu bulacak bir anlaşma ile Sacha Boey'yi Bayern Münih'e gönderdi. Fransız futbolcu için yapılan anlaşmada bonusların şartları da ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:56
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        Türk futbol tarihinin en pahalı transferi gerçekleşiyor... Sacha Boey, 30 milyon Euro garanti + 5 milyon Euro bonus karşılığında 7 saati bulan pazarlıklarla Galatasaray'dan Bayern Münih'e gitti.

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        Fransız futbolcu, Bayern Münih ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalamak üzere cumartesi günü sabah erken saatlerde Münih'e gitti. Bayern Münih'in gönderdiği özel jetle Almanya'ya varan Boey'in menajerleri Joshua Barnett, Thies Bliemeister ve Bembi Vungbote da ona eşlik etti.

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        Fransız futbolcu için anlaşma gereği eski kulübüne yüzde 15 ve eski menajerine yüzde 5'lik pay ödenecek.

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        İki kulüp arasında yapılan anlaşmada 5 milyon Euro'luk bonus maddeleri de yer alıyor. Bunların bazıları zor bazıları ise kolay bonus olarak adlandırılıyor. Detaylar arasında ise kolay bonuslar olarak şunlar var:

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        - Sacha Boey'in Fransa Milli Takımı kadrosuna seçilmesi

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        - 23 yaşındaki oyuncunun Fransa ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giymesi

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        - Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkması

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        Galatasaray, Sacha Boey'i 2021-22 sezonunun başında Fransız kulübü Rennes'ten 1.15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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        Eğer bu transfer gerçekleşirse, bu rakam Galatasaray tarihindeki en yüksek transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

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