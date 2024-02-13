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        Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:54 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:55
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        Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (4)
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        SUYUNİÇERİSİNDE YÜRÜDÜLER

        Antalya'da sağanağın yoğun etkilediği Kepez ilçesinde birçok evi su bastı. Eşyalar kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar, evlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı. Evleri su içerisinde kalan bir çift ise pencereden içeri girdi.

        Suyun yükselmesi nedeniyle yol ortasında kalan araçların bazıları kurtarıcılar ile çekildi. Cadde üzerinde su birikintilerine giren araçların düşen plakaları ağaç kenarlarına bırakıldı. Güneş Mahallesi'nde evlerine ulaşmak isteyen bazı kişiler, suyun içerisinde yürüdü. Yaşanan felaket nedeniyle bazı sokak hayvanlarının da hayatını kaybettiği görüldü. AFAD ekipleri ise bölgede çalışma yürütüyor.

        KOVALARLA SU BOŞALTIYORLAR

        Kendi çabalarıyla evindeki suları tahliye etmeye çalışan Abdülselam Oğuz, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Evine girmek için suyun çekilmesini bekleyen Musa Ağıran ise "Gece saatlerinde evime giren su yatağıma kadar gelmişti. Eşyalarım hepsi perişan oldu. Su yavaş yavaş çekiliyor ama hala var. Su yatağımın seviyesine gelmek üzereydi. Ne yapacağız bilmiyorum perişan haldeyiz" diye konuştu.

        Evinde yaklaşık 1 metre su olduğunu belirten Ercan Oğuz, "Gece uyuyorduk ayağımıza su değdi o şekilde uyandık. Evin içi komple su içerisindeydi. Benim evimde eşya kalmadı, yardım istiyorumö" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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