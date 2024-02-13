GÜNCELLEME - Antalya'daki şiddetli yağışta 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta 1 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kentte etkili olan yağış nedeniyle yollarda ve altgeçitlerde su birikintileri oluştu.
Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında 07 BBU 98 plakalı otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Halil Yıldız (47) olduğu belirlendi. Yıldız'ın cenazesi araçtan çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.
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