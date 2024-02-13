GÜNCELLEME - Antalya'daki şiddetli yağışta 1 kişi hayatını kaybetti

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Halil Yıldız (47) olduğu belirlendi. Yıldız'ın cenazesi araçtan çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında 07 BBU 98 plakalı otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle yollarda ve altgeçitlerde su birikintileri oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.