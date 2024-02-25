Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı kadın öldü

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde refüjdeki korkuluk demirinin açık olan kısmından yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Kıymet Akyol (61), hayatını kaybetti. Devrilen motosikletin sürücüsü A.T. (20) de ağır yaralandı. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. A.T. (20) idaresindeki 35 BUL 281 plakalı motosiklet, refüjdeki korkuluk demirinin açık olan kısmından karşıya geçmeye çalışan Kıymet Akyol'a çarptı. Kazada Akyol hayatını kaybetti, devrilen motosikletteki sürücü ağır yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Cenaze Alanya Belediyesi morguna kaldırılırken, haberi alıp, gelen kadının yakınları fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan A.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. 'BURADA ÇOK CAN GİTTİ' Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, mahallede oturan Ali Akıllı, refüjdeki korkuluk demirinde bulunan aralık nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza olduğunu söyledi. Daha önce de komşusunun aynı bölgede hayatını kaybettiğini belirten Akıllı, "Kaç sefer burayı kapattırdım. Ancak yine vatandaşlar tarafından devamlı açılıyor. Burada çok can gitti. Buranın bir an önce çaresine bakılmasını istiyoruz. 400 metre ileride alt geçit var ancak vatandaşlar burayı pek tercih etmiyor. Mahalle sakinleri olarak buraya üst geçit istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde refüjdeki korkuluk demirinin açık olan kısmından yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Kıymet Akyol (61), hayatını kaybetti. Devrilen motosikletin sürücüsü A.T. (20) de ağır yaralandı. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. A.T. (20) idaresindeki 35 BUL 281 plakalı motosiklet, refüjdeki korkuluk demirinin açık olan kısmından karşıya geçmeye çalışan Kıymet Akyol'a çarptı. Kazada Akyol hayatını kaybetti, devrilen motosikletteki sürücü ağır yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Cenaze Alanya Belediyesi morguna kaldırılırken, haberi alıp, gelen kadının yakınları fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan A.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. 'BURADA ÇOK CAN GİTTİ' Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, mahallede oturan Ali Akıllı, refüjdeki korkuluk demirinde bulunan aralık nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza olduğunu söyledi. Daha önce de komşusunun aynı bölgede hayatını kaybettiğini belirten Akıllı, "Kaç sefer burayı kapattırdım. Ancak yine vatandaşlar tarafından devamlı açılıyor. Burada çok can gitti. Buranın bir an önce çaresine bakılmasını istiyoruz. 400 metre ileride alt geçit var ancak vatandaşlar burayı pek tercih etmiyor. Mahalle sakinleri olarak buraya üst geçit istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        "Alamet biriktirmek"
        "Alamet biriktirmek"
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!

        Benzer Haberler

        MHP Antalya Milletvekili Durgun, Kumluca'da Cumhur İttifakı için destek ist...
        MHP Antalya Milletvekili Durgun, Kumluca'da Cumhur İttifakı için destek ist...
        Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü f...
        Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü f...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da partisinin belediye başkan ad...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da partisinin belediye başkan ad...
        Antalya'da motosikletin çarptığı yaya öldü
        Antalya'da motosikletin çarptığı yaya öldü
        Serik'te ambulansla çarpışan motosikletli kurye öldü
        Serik'te ambulansla çarpışan motosikletli kurye öldü
        Antalya'da ambulans ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da ambulans ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü