Yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı kadın öldü ANTALYA'nın Alanya ilçesinde refüjdeki korkuluk demirinin açık olan kısmından yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Kıymet Akyol (61), hayatını kaybetti. Devrilen motosikletin sürücüsü A.T. (20) de ağır yaralandı. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. A.T. (20) idaresindeki 35 BUL 281 plakalı motosiklet, refüjdeki korkuluk demirinin açık olan kısmından karşıya geçmeye çalışan Kıymet Akyol'a çarptı. Kazada Akyol hayatını kaybetti, devrilen motosikletteki sürücü ağır yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Cenaze Alanya Belediyesi morguna kaldırılırken, haberi alıp, gelen kadının yakınları fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan A.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. 'BURADA ÇOK CAN GİTTİ' Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, mahallede oturan Ali Akıllı, refüjdeki korkuluk demirinde bulunan aralık nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza olduğunu söyledi. Daha önce de komşusunun aynı bölgede hayatını kaybettiğini belirten Akıllı, "Kaç sefer burayı kapattırdım. Ancak yine vatandaşlar tarafından devamlı açılıyor. Burada çok can gitti. Buranın bir an önce çaresine bakılmasını istiyoruz. 400 metre ileride alt geçit var ancak vatandaşlar burayı pek tercih etmiyor. Mahalle sakinleri olarak buraya üst geçit istiyoruz" dedi.

