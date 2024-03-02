Tahta plakanın çökmesiyle tribünden düşen 3 seyirci yaralandı

ANTALYA'da yerel U-11 liginde oynayan çocuklarının maçını izlemeye gelen Mehmet Güneş, Tunahan Sert ve Gökhan Bardakçılar, oturdukları tribünün tahta plakasının çökmesiyle 3 metreden düşerek yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki Üsteğmen Oğuz Kağan Usta Stadyumu’nda meydana geldi. Stadyumda yerel U-11 liginde mücadele eden Antalya Şimşek ve Akdenizspor’da top koşturan çocuklarının maçını izlemeye gelenler, saha kenarında bulunan tribünde oturdu. Bu sırada Mehmet Güneş, Tunahan Sert ve Gökhan Bardakçılar, oturdukları tahta plakanın çökmesiyle 3 metreden düştü. Yaralanan Mehmet Güneş, Tunahan Sert ve Gökhan Bardakçı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

'TAHTA BİR ANDA KALKTI'

Tahtanın bir anda kalktığını gördüklerini söyleyen Akdenizspor Kulübü Başkanı Fevzi Uygun, "Ben bir kişi zannettim ama 3'ü birden düştü. Ambulans çağırdık, ikisi aşağıda yatıyordu. Velilerin biri ayaklandı fakat ikisinin durumu ciddi. Yıllardır yapılmıyor, açıklık var. Burası devamlı maç oynanan yer. Böyle bir şey olacağı belliydi" dedi.

Yaralananların arkadaşı Ozan Erbil ise "3 arkadaş tribünde otururken, bakımsızlık nedeniyle düştüler. 3’ü de hastanedeler. Geçen hafta şikayet ettik ve çözüm bulmadılar. Hala çoluk çocuk platformların üzerinde geziniyor" diye konuştu.