Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, ziyaretlerini sürdürüyor

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Antalya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Manavoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerle sohbet etti.

Seçim yaklaşırken saha çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirten Manavoğlu, Muratpaşa için hayalleri olduğunu, seçimi kazanmaları durumunda ilçenin hak ettiği değeri bulacağını ifade etti.

Cemiyet Başkanı İdris Taş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklara teşekkür etti.

Daha sonra MHP Muratpaşa İlçe Başkanlığını ziyaret eden Manavoğlu, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Sadullah Güneş ve Ülkü Ocakları Antalya İl Başkan Vekili Harun Öztürk ve yönetim kurulu üyeleriyle seçim çalışmalarına ilişkin istişarede bulundu.

Manavoğlu daha sonra Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini, Harp Malülleri Derneğini, Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesini ve Zeytinköy Anadolu Aleviler Derneğini ziyaret etti.

Pazar yerinde esnafla buluşan Manavoğlu, alışveriş yapanlarla selamlaştı, vatandaşlara projelerini anlattı.