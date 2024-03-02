Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin dördüncü ayağı Antalya'da başladı

Takımlar kategorisinde ise Çin'den Chine Glory Continental birincilik, Beykoz Belediye Spor ikincilik, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise üçüncülük kupasını kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Bisiklet Turizmi Derneğinin organize ettiği bisiklet yarışı serisinin UCI 1.2 kategorideki GP Syedra Ancient City etabının startını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İskele Caddesi'nde verdi.

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