Gemideki kazan patlamasında ölen mühendis için yasal süreç başlatıldı

DENİZCİLİK Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED), Yunanistan'dan İtalya'ya seyir halindeki Malta bayraklı 'MT TORC' adlı gemide ikinci mühendis Mehmet Altaş'ın (30) kazan patlamasında ölümüne ilişkin yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Yunanistan'ın Agio Theodoroi Limanı'ndan İtalya'nın Genova Limanı'na seyir halindeki 'MT TORC' adlı gemide, 8 Ocak, saat 15.45 sıralarında kazan patladı. Kimyasal taşıyan gemide görevli 2'nci mühendis Mehmet Altaş, patlamada hayatını kaybetti. Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü'nden 2017'de mezun olan Mehmet Altaş'ın ölüm haberi, Antalya'da yaşayan ailesine verildi. Altaş'ın cenazesinin ülkeye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı koordinesinde gemi, Cenova Limanı'na yönlendirildi. Olayla ilgili İtalyan yetkililer soruşturma başlattı. 11 Ocak'ta Cenova Limanı'na getirilen gemide yapılan incelemelerin ardından otopsisi tamamlanan Mehmet Aktaş'ın cenazesi, 21 Ocak'ta Antalya'ya getirildi. Mehmet Aktaş'ın cenazesi, aynı gün Çakırlar Mezarlığı'nda defnedildi.

AYNI GEMİDE DAHA ÖNCE DE KAZA OLMUŞ

Mehmet Altaş için DEFMED tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce aynı gemide, 28 Ağustos 2022 tarihinde yaşanan benzer bir kaza, kamuoyunda ve denizcilik camiasında ciddi endişelere sebep olmuş ve bir servis çalışanının felç olmasıyla sonuçlanmıştı. Bu ve benzeri iş kazalarının tekrarının önlenmesi için kazanın kök nedenlerinin tespiti ve gerekli aksiyonların alınması konusunda bir kez daha duyarlılık çağrısında bulunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 'Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği' ve 'Gemiadamlarına İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge' kapsamında gerekli adımları atacağına inancımız ve beklentimiz tam olmakla beraber, liman ve bayrak devletinin yaptığı ve yapacağı kaza soruşturma ve denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılmasını ve olası tersane süreci sonrası benzer olayların tekrarlanmaması için ilgili işletme tarafından ne gibi önlemlerin alındığına dair bilgilendirmenin yapılmasını, ilgili taraflardan önemle rica ediyoruz. Adaletin sağlanacağına inancımızı koruyoruz ve bu doğrultuda konuyla ilgili yasal sürecin aile tarafından, avukatları aracılığıyla başlatıldığını duyurmak isteriz."