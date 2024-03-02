Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:AlanyaAtatürk Spor Salonu
Hakemler: Sevilay Gezer Boyacı, Pınar Elma
Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Saadat, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Abdülsamet Sineren, İrfan Çetinkaya )
Bigadiç Belediyespor: Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Murat Al, Andaç Kapan, Taha Erden (Salih Özdemir, Vefa Yılmaz, İlker Alican Çakır)
Setler: 25-14, 25-16, 25-16
Süre: 68 dakika (25, 20 ,23)
ANTALYA
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