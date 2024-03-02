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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya mitinginde konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hedefimiz Antalya'yı geleceğe hazırlamaktır. Bunun için kaybedecek bir dakikamız dahi bulunmuyor. Antalya'nın ideolojik takıntılarla zaman kaybetmeye vakti yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:45
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya mitinginde konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hedefimiz Antalya'yı geleceğe hazırlamaktır. Bunun için kaybedecek bir dakikamız dahi bulunmuyor. Antalya'nın ideolojik takıntılarla zaman kaybetmeye vakti yok." dedi.

        Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kepez ilçesinde düzenlenen mitingde, 22 yılda eğitimden sağlığa, kültürden ulaşıma, turizmden tarıma Antalya'nın adeta yeniden inşa edildiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya ayrı bir ilgi gösterdiğini söyleyen Ersoy, Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Antalya'nın uzun yıllar yok sayılan, görmezden gelinen sorunlarının çözümü için hükümetin her türlü imkanı sağladığını kaydetti.

        Ersoy, hükümetin sorunların çözümü için sağladığı destekler sayesinde Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, 2023 yılında Antalya'nın transfer yolcular dahil 16 milyonu aşkın ziyaretçiyle rekor kırarak, tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığı bilgisini verdi.

        Türkiye'yi turizmde dünyanın süper ligine yükseltmek ve oradaki yerini kalıcı hale getirmek istediklerini aktaran Ersoy, "Hedefimiz Antalya'yı geleceğe hazırlamaktır. Bunun için kaybedecek bir dakikamız dahi bulunmuyor. Antalya'nın ideolojik takıntılarla zaman kaybetmeye vakti yok. Antalya'nın hizmet anlamında kaybedecek zamanı yok. Biz Antalya'yı birilerinin siyaset malzemesi haline getirmesine rıza gösteremeyiz." dedi.

        Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle 2019 yılında kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla dünyanın dört bir yanında Antalya'nın tanıtımını gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "200'den fazla ülkede Antalya'yı, Alanya'yı, Kemer'i tanıtıyor, Amerika'da, Rusya'da, Almanya'da Manavgat'ın, Kaş'ın güzelliklerini gösteriyoruz. Her yıl dünyanın en tanınan isimlerini şehrimizin reklamını yapması için Antalya'ya getiriyoruz. Yeni yatırımları şehrimize çekiyoruz. Turizmi sadece 4-5 ayla sınırlandırmıyor, 12 aya yaymak için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

        - "Bu başarısızlık Antalya'nın kaderi olamaz"

        Bakan Ersoy, Antalya'nın kültürel mirasını gün yüzüne çıkaracak tarihin en önemli projelerini hayata geçirdiklerini, arkeolojik hazineleri kazıp çıkartmakla kalmadıklarını, restorasyon yaparak yeniden ihya ettiklerinin altını çizdi.

        Tüm desteklere rağmen Antalya'yı yönetenler son yıllarda temel altyapı problemlerini çözme konusunda dahi yeterli başarıyı gösteremediklerine işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

        "Bu başarısızlık Antalya'nın kaderi olamaz. Bunu değiştirmek, Antalya'nın dünya turizm merkezleriyle olan rekabetinde öne geçmesini sağlayacak güce kavuşması bizim elimizde. Antalya'mızın biriken birçok sorunu var, ancak çözemeyeceğimiz hiçbir sorunu yok. Yeter ki şehrimizin yönetimi ehil ellere verelim. Bunu birlikte başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Antalya'da üniversitemizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, sektör temsilcilerimiz ve siz değerli Antalyalı hemşerilerimizle el ele vererek bu hedeflerimize ulaşacağız."

        Mehmet Nuri Ersoy, Antalya olarak bu hedeflere bir adım daha yaklaşmak adına 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün seçileceğine inandığını kaydetti.

        Ersoy, Antalyalıların "Türkiye Yüzyılı" mücadelesinde her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

        - Tütüncü: "31 Mart'tan itibaren Antalya'da yeni bir dönem başlayacak"

        Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de kentin AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemlerde daima hizmet aldığını, en güzel yıllarını yaşadığını söyledi.

        Son 5 yılın Antalya için kayıp olduğunu belirten Tütüncü, "Antalya'nın kaybedilen geçmiş yıllarını, zamanını hep birlikte iade edeceğiz. 31 Mart'tan itibaren Antalya'da yeni bir dönem başlayacak. İmar, ulaşım, altyapı gibi sorunların hepsini çözeceğiz. Eserlerimizle, projelerimizle Antalya'nın ve bütün ilçelerinin altın çağını başlatmaya hazırız." diye konuştu.

        Antalya'nın AK Partili bir belediye tarafından yönetilmeyi hakkettiğini ifade eden Tütüncü, büyükşehrin yanı sıra tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarının seçimi kazanacağına inandığını vurguladı.

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de mitingdeki coşkunun Antalya'nın seçime hazır ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu gösterdiğini ifade etti.

        Cumhur İttifakı ile Antalya'nın yeniden şahlanacağını ve tüm ilçelerde altın çağı başlatacaklarını belirten Çetin, AK Parti'nin eserleriyle, hizmetleriyle vatandaşın gönlünde taht kurduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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