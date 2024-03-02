TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, ADF'de AA standını ziyaret etti:
TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) global iletişim ortağı Anadolu Ajansının
TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) global iletişim ortağı Anadolu Ajansının
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