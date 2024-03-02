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        Antalya Diplomasi Forumu 2024

        Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te düzenlenen "Sahil: Güvenlik Risklerinden Kalıcı İstikrara" başlıklı panelde, Sahel bölgesindeki güvenlik sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:43 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:43
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        Antalya Diplomasi Forumu 2024
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        Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te düzenlenen "Sahil: Güvenlik Risklerinden Kalıcı İstikrara" başlıklı panelde, Sahel bölgesindeki güvenlik sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

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