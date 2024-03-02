Antalya Diplomasi Forumu 2024
Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te düzenlenen "Sahil: Güvenlik Risklerinden Kalıcı İstikrara" başlıklı panelde, Sahel bölgesindeki güvenlik sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.
Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te düzenlenen "Sahil: Güvenlik Risklerinden Kalıcı İstikrara" başlıklı panelde, Sahel bölgesindeki güvenlik sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.
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