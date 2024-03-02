Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin Antalya mitinginde konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Antalya'nın kaybedecek 5 yılı daha yok. Antalyalı hizmet bekliyor. Lafla olmuyor bu işler." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kepez ilçesinde düzenlenen mitingde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandığını belirtti.

Yılmaz, adayları Hakan Tütüncü'nün belediyeciliği lafla değil icraatla yaptığını söyledi.

Tütüncü'nün Kepez'de elde ettiği tecrübelerle büyükşehir belediye başkanı olarak hizmetlerini katlayacağını ifade eden Yılmaz, Tütüncü'nün projelerinin takipçisi ve destekçisi olduklarını kaydetti.

Belediyenin reklam ve algı yeri olmadığını, millete hizmet edecek bir yer olduğunu vurgulayan Yılmaz, adayları Tütüncü'nün kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla birlik siyaseti izlediğini dile getirdi.

Merkezi idare olarak 2002'den bu yana her zaman Antalya'nın yanında olduklarının altını çizen Yılmaz, "Antalya'ya yollar yaptık, havalimanları inşa ettik. Bugün de 1500 yataklı şehir hastanesi açılacak. Bu hastane ile Antalyamız sınıf atlayacak. Ulaşımda da Antalya-Alanya otobanı ihale edildi. Büyük bir kısmı 3 geliş ve 3 gidiş şeklinde modern bir yolu kente kavuşturuyoruz. EXPO'dan raylı sistemlere kadar birçok hizmete Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kentte imza attık. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.

Antalya'nın geçen yıl turizmde rekorlar kırdığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Antalya'da 16 milyon, Türkiye genelinde de 57 milyonu aşkın turist ağırladık. Geçen yıl 54 milyar dolar gelir elde ettik. Bu yıl hedefimiz 60 milyon dolar. Antalya, bu yıl da turizmde öncü ilimiz olacak. Antalya aynı zamanda önemli bir tarım kenti. Örtü altı tarımcılık başta olmak üzere geçen yıl çiftçilerimize 400 milyondan fazla destek verdik. Tarımı daha da ileriye taşıyacağız. Planlı tarım kavramı çerçevesinde tarımdaki desteklerimizi çok daha sistemli ve etkili hale getirmek için çalışıyoruz."

Cevdet Yılmaz, sağlığı, turizmi ve tarımıyla Antalya'yı "Türkiye Yüzyılı"nın öncü şehirlerinden yapmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Güçlerini milletten aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bütün bu çalışmaların merkezi idare ve yerel yönetim olarak çok daha güçlü bir şekilde hayata geçmesi için 31 Mart'ta Antalya'yı Cumhur İttifakı renkleriyle boyamaya kararlı mıyız? Antalya'nın kaybedecek 5 yılı daha yok. Antalyalı hizmet bekliyor. Lafla olmuyor bu işler. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyacak mıyız? Sosyal medyada, medyada oluşturulan algılara bakmayacağız. Sadece sosyal medya ile bu işler olmaz. Onu da kullanalım ama asıl olan yüz yüze konuşmaktır. Bu yapıldığı sürece Antalya'da 1 Nisan sabahı zafere ulaşacağız. Sonrasında kutlamalarla vakit geçirmeden işe koyulacağız. Merkezi idare ve yerel yönetim gönül ve akıl birliği içinde ortak bir şekilde uyum içinde Antalya'ya hizmet edeceğiz. Siyasetimiz eser ve hizmet siyaseti. Siyasetimiz, halkın ihtiyaçlarını karşılama, refahını arttırma siyaseti."

Asrın felaketi depremi yaşadıklarını, sınırların ötesinde terörle mücadele ettiklerine dikkati çeken Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Depremin yaralarını sarıyoruz. Siyasi istikrarımız olmazsa güçlü bir liderimiz olmazsa bunları yapamazdık. Tüm gücümüzle ülkemizin daha ileriye gitmesi için gayret ediyoruz. Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri oldu. İstihdamımız 32 milyonu aştı, ekonomi büyüklüğümüz tarihimizde ilk defa 1 trilyon dolar seviyesini geçti. Şimdi daha büyük hedeflere yürüme, 'Türkiye Yüzyılı' zamanı. Ülkemizi en gelişmiş 10 ülke arasına sokma hedefimizi adım adım hayata geçireceğiz. Savunma sanayiinde geldiğimiz yeri görüyorsunuz. İhracatımız, turizm ve tarımımızda bütün ülkemizin gücünü kullanarak, 85 milyonun gayretiyle, alın teriyle, 81 ilin potansiyelini en yüksek düzeyde değerlendirerek 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Kalkınma, demokrasi yerelden başlar. Bu nedenle yerel seçimler önemli. 'Türkiye Yüzyılı'nı merkezi idare ve yerel yönetim olarak el birliğiyle kuracağız."