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        Sağlık Bakanı Koca, Antalya Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu:

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmetlerinin dörtte birini artık şehir hastanelerinde verdiklerini belirterek, "Türkiye'miz 24, Antalya'mız da kendi Şehir Hastanesi'ne kavuşuyor. Merkezi bütçeden yapılan Antalya Şehir Hastanemiz 1500 yatak kapasitesine ve 285 bin metrekare kapalı alana sahiptir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 17:36 Güncelleme: 02.03.2024 - 17:36
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        Sağlık Bakanı Koca, Antalya Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu:
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmetlerinin dörtte birini artık şehir hastanelerinde verdiklerini belirterek, "Türkiye'miz 24, Antalya'mız da kendi Şehir Hastanesi'ne kavuşuyor. Merkezi bütçeden yapılan Antalya Şehir Hastanemiz 1500 yatak kapasitesine ve 285 bin metrekare kapalı alana sahiptir." dedi.

        Koca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Kepez ilçesindeki Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yolları açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" hedeflerinden birine daha ulaşmanın, Antalya Şehir Hastanesi'nin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        "Çok sayıdaki hastaneyi tek çatı altında toplayan şehir hastanelerimizle 2013'te, Türkiye olarak, sağlıkta yeni bir dönem açmıştık. Bugün bu hastanelerin sayısı 24'e ulaştı. Sağlık hizmetlerinin dörtte birini artık şehir hastanelerimizde vermekteyiz." diyen Koca, bu muazzam gelişmenin geçmişle kıyaslanamayacak bir güç ve konfor olduğunu anlattı.

        Koca, 2002 yılından bu yana Antalya'da 26 hastane, 2 ağız ve diş sağlığı merkezi, 38 birinci basamak sağlık tesisi olmak üzere 66 sağlık tesisini hizmete açtıklarını bildirdi.

        Antalya'da Bakanlık olarak sağlık kuruluşlarında hizmet veren sağlık çalışanı sayısını 4 kat artırdıklarını vurgulayan Koca, "Uzman hekim sayısını ise 450'den 2 bin 110 uzman hekim sayınına çıkardık. Yani uzman hekim sayısını, sadece Bakanlığımız sağlık kuruluşlarında yaklaşık 5 kat artırdık. Bugün Bakanlığımız, Antalya'da yaklaşık 23 bin personeliyle hizmetinizde." diye konuştu.

        Her atılımın devamı olduğuna işaret eden Koca, şunları kaydetti:

        "300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi, 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesi, 200 yataklı Alanya Devlet Hastanesi, 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanesi ve 150 yataklı Döşemealtı Devlet Hastanesi'nin aralarında bulunduğu yatırım değeri 7 milyarı aşan, 9 sağlık tesisimizi süratle hizmete açacağız. Buradan müjdelemek istiyorum. Döşemealtı Devlet Hastanemizin inşaatı bitti, altyapı çalışmaları devam ediyor. Çok yakında hasta kabulüne başlayacağız. Öte yandan, yeni yatırım programımızda ihale, proje ve arsa tahsisi aşamasında olan 38 yeni sağlık tesisimiz daha bulunuyor. Bizim için hiçbir hizmet final değildir. Tamamlanan yatırım, yenisi için başlangıçtır. Şehir Hastanesi dahil. Türkiye'miz 24, Antalya'mız da kendi Şehir Hastanesi'ne kavuşuyor. Merkezi bütçeden yapılan Antalya Şehir Hastanemiz, 1500 yatak kapasitesine ve 285 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Hastanemizde, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, Genel Hastane ve Onkoloji Hastanesi bulunmaktadır. Şehir Hastanemiz, 300 poliklinik ve 43 ameliyathane yanında, Yanık Merkezi, Uyku Laboratuvarı, İnme Merkezi, Organ Nakli Merkezi, Perinatal Merkezi ve Genetik Hastalıklar Merkezi gibi özellikli birimlere sahiptir. Antalya Şehir Hastanesi, şuna yeni örnektir: Sağlık yatırımlarında gerçek, hayali aştı."

        Ulaşılan her hedefin yerini, yenisinin aldığını aktaran Koca, hizmet yolunda aldıkları güç sayesinde bir gün bile mola vermeyerek hizmet ettiklerini vurguladı.

        - 130 bine yakın hasta muayene edildi

        Yeni eserler, daha da gurur verici günler olacağına dikkati çeken Koca, Antalya Şehir Hastanesi'nin 4 Aralık'ta hasta kabulüne başladığını, bugün resmi açılışını yaptıklarını hatırlattı.

        Koca, üç ayda 130 bine yakın hastanın muayene, 1500'e yakın hastanın ameliyat edildiğini vurgulayarak, şu anda 2 bin 150 personelle sağlık çalışanıyla hizmet ettiklerini bildirdi.

        Hastanede, 400'ü aşan uzman hekim ve akademisyen kadrosuyla hizmet verdiklerinin altını çizen Koca, "Günlük bakılan poliklinik hasta sayısı 4 bine ulaştı. Acilde verilen hizmetle birlikte 5 bin hasta. Hastanemiz tam devreye girdiğinde günlük 20 bin hastanın muayene edildiği hastane olacak. Hastanemiz 32 ayda hizmete açılmış oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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