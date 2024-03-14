Depremde ölen 'can dostu'nun adını, kitabının geliriyle kuracağı kütüphanede yaşatacak

ANTALYA'da yaşayan Doç. Dr. Meltem Demir, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 'can dostum' dediği Dr. Ebru Gündüz'ün adını kütüphanede yaşatmaya karar verip, öykü kitabı çıkarttı. Yıllardır yazdığı öyküleri bir araya getiren Doç. Dr. Demir, kitabın satışından elde edilecek gelir ile Dr. Gündüz'ün defnedildiği İskenderun'daki bir ilkokula kütüphane kuracak.

Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Meltem Demir, yıllar önce bir tatilde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki özel hastanede görev yapan meslektaşı Dr. Ebru Gündüz ile tanıştı. Burada arkadaşlıkları pekişen ikili, farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen sık sık görüşmeye devam etti. Öyküler yazan ve bu konuda eğitim alan Doç. Dr. Demir ile her hafta bir kitap okuyan Dr. Gündüz, yazdıklarını ve okuduklarını da birbirleriyle paylaşmaya başladı. Yakın dost haline gelen ikiliyi, geçen sene 6 Şubat'ta meydana gelen ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem ayırdı. Depreme eşi ve çocuğuyla Antakya'daki evinde yakalanan Dr. Ebru Gündüz, hayatını kaybetti.

KİTAP HAYALİNİ ARKADAŞI İÇİN GERÇEKLEŞTİRDİ

'Can dostum' dediği arkadaşının ölüm haberini alan Doç. Dr. Meltem Demir, büyük üzüntü yaşadı. Okumayı çok seven arkadaşının adını yaşatmak isteyen Doç. Dr. Demir, uzun zamandır ertelediği kitap hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Doç. Dr. Demir, kitaptan elde edilecek gelirle Dr. Gündüz'ün defnedildiği İskenderun'daki bir ilkokula adını taşıyacak kütüphane kurmak için girişimlere başladı. Kısa sürede öykülerini toparlayan ve basıma gönderen Doç. Dr. Demir'in 10 öyküsünün yer aldığı 'Albatros' isimli kitabı basıldı.

'EN BÜYÜK MOTİVASYONUM BU OLDU'

Arkadaşının adını yaşatmak istemesinin heyecanıyla eserini tamamlayan Doç. Dr. Demir, ön sözünde de kitabın amacını şu ifadelerle anlattı:

"6 Şubat depremi nedeniyle göçük altında kalarak aramızdan ayrılan sevgili dostum, can arkadaşım Dr. Ebru Gündüz'ün adını yaşatmak için bir şeyler yapmalıydım. Sürekli okuyan ve okuduğu kitapları bizimle paylaşan Ebru için Hatay'da bir okul kütüphanesi yaptırıp onun adını vermek hayali düştü aklıma. En büyük motivasyonum bu oldu. Satın aldığınız her kitap öncelikle bir kütüphane yapımına destek, sonrasında bir öğrencinin okuma yolculuğunda sönmeyen bir ışık olacak."

'DEPREMDE CAN DOSTUMU KAYBETTİM'

Eğitim aldığından bu yana onlarca öykü biriktirdiğini, ancak kitap haline getiremediğini söyleyen Doç. Dr. Demir, "Hikayeler yazdıktan sonra 'Sürekli bir gün bastırırım' diye düşünüyordum. Geçen sene şubat ayındaki depremde can dostumu, çok yakın doktor arkadaşım Ebru Gündüz'ü kaybettim. Kendisi kitap okumayı çok severdi. Ben de adını yaşatmak için kütüphane yaptırma hayali kurdum. Üyesi olduğum Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı üzerinden girişimde bulundum ve arkadaşımın defnedildiği İskenderun'da bir ilkokulda kütüphane yaptırma kararı aldık" diye konuştu.

'ADI KÜTÜPHANEDE YAŞASIN İSTEDİM'

Kitabın kendisi için çok değerli olduğunu belirten Doç. Dr. Demir, "Kitabın çıkışı böyle bir amaca hizmet edince projeyi hızlandırdım. Kısa sürede bir yayınevi bulup, projeyi anlatınca süreç çok hızlı ilerledi. Her hafta okuduğu kitapları arkadaş grubumuzla da paylaşıyordu. Eğitime çok önem veriyordu. Onun eğitime verdiği öneme uygun olarak adı bir kütüphanede yaşasın istedim. Ne kadar çok çocuk o kütüphanede okursa, eğitime katkı sunmuş olacağız. Umarım kitap satacak ve o kütüphaneyi açmaya gideceğiz" diye konuştu.