Yabancılara konut satışında düşüş

TÜRKİYE'deyabancılara konut satışı, 2024'ün ilk 2 aylık verilerine göre; geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı. İki aylık toplamda 1406 konutla Antalya, yabancıların en çok konut satın aldığı il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Şubat ayı sonu itibarıyla konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde şubat ayındaki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 oranla en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Antalya şubat ayında 5 bin 28 konut satışıyla Türkiye'de dördüncü sırada yer aldı ve yüzde 2 artış gerçekleşti. Konut satış sayısının en az olduğu iller 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu.

İSTANBUL İLK SIRADA

Ocak ayında yüzde 50,5 düşen yabancılara konut satışı, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 azalarak 1846 oldu. Şubat ayında toplam satışlar içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 2 olarak hesaplandı. Şubat ayında yabancılara konut satışında ilk sırayı 691 konut ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 659 konut ile Antalya ve 151 konut ile Mersin izledi. Yabancılara ocak-şubat dönemindeki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 3 bin 907 oldu. Geçen yılın aynı döneminde 7 bin 511 iken; yarıya yakın düzeyde azalan yabancılara konut satışında iki aylık toplam verilerde Antalya ilk sırayı aldı.

RUSLAR EN ÇOK KONUT ALANLAR

İki aylık toplamda 1406 konutla Antalya, yabancıların en çok konut satın aldığı il olurken; İstanbul bin 401 konutla ikinci sırada yer aldı ardından 62 konutla Mersin geldi. Ülke uyruklarına göre; şubat ayında Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye'den 395 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 200 konut ile İran, 112 konut ile Irak ve 105 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.