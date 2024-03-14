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        Bakan Ersoy, Aspendos Geleceğe Miras Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aspendos'ta 4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı, restorasyon ve onarım çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 1 milyar lira başlangıç ödeneği ayırıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:56
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        Bakan Ersoy, Aspendos Geleceğe Miras Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aspendos'ta 4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı, restorasyon ve onarım çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 1 milyar lira başlangıç ödeneği ayırıyoruz." dedi.

        Bakan Ersoy, Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen "Aspendos Geleceğe Miras Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ören yerinin önemli bir çekim merkezi olduğunu söyledi.

        Aspendos'ta 2013'te başlayan kazı çalışmalarının 2022'den itibaren Doç. Dr. Mustafa Bilgin başkanlığında sürdüğünü belirten Ersoy, antik kentin sadece yüzde 2'sinin kazılmış durumda olduğunu kaydetti.

        İki arkeolojik yapının, Aspendos'u diğer antik kentlerden özgün kıldığını, uluslararası çapta kültürel bir kimlik kazandırdığını ve tanınır hale getirdiğini anlatan Ersoy, "Bu iki yapı 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedilen su kemerleri ve antik tiyatrodur. Bu yapılar Roma İmparatorluğu çatısı altında mimarlık ve mühendislik pratiğini somutlaştıran, günümüz insanını bile hayrete düşüren özellikleriyle öne çıkan yapıtlardır." diye konuştu.

        Ersoy, su kemerleri ve antik tiyatronun yanı sıra iki katlı dükkanları, hamamları, kapıları, anıtsal çeşmesi, bazilikası ve tapınağıyla Aspendos'un geçmişin görkemine ve zarafetine açılan istisna bir kapı olduğunu dile getirdi.

        Antik kentin 2023'te 270 bin ziyaretçi ağırladığına ve en çok ilgi gören ören yerleri arasında yer aldığına dikkati çeken Ersoy, "Aspendos'ta Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmalarını yoğunlaştıracağız. İlk etapta batı kısmındaki iki katlı dükkanlar ve stoa kompleksinde çalışma yürütülecek. Günümüzde neredeyse tamamı ayakta olan anıtsal çeşme binasında kazı çalışmaları yapılacak. Burası antik kentin başyapıtlarından birisi olarak karşımıza çıkacak." bilgisini verdi.

        Ersoy, antik kentteki orijinal caddelerin ortaya çıkartılarak ziyaretçilerin kenti bütünlük içerisinde gezebilmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

        Antik kentte ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenleme projesini de hayata geçireceklerini vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Aspendos'ta 4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı, restorasyon ve onarım çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 1 milyar lira başlangıç ödeneği ayırıyoruz. Ulaşacağımız sonuçların, ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."

        Toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve Mustafa Köse de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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