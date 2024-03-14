Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi.

Manavoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel ve beraberindekilerle Kazım Özalp Caddesi'nde esnafla buluştu.

Esnafın istek ve sorunlarını dinleyen Manavoğlu, göreve gelmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlattı.

Manavoğlu, daha sonra, Antalya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Erdemir, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, Yavuzeli ve Yöresi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Fırat, Antalya Kültür ve Sanat Gönüllüleri Vakfı Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret etti.

Manavoğlu, ziyaretlerde seçim için destek istedi.