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        Alanya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu kadın, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:06
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        Alanya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu kadın, evinde ölü bulundu.

        Mahmutlar Mahallesi'nde apartman dairesinde yaşayan Liliia Vashurkina'yı (44) odada hareketsiz bulan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Vashurkina'nın cesedi incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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