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        Bakan Ersoy: Aspendos'ta 4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yüzde 2'si kazılan ve 2023'te 270 bin kişinin ziyaret ettiği Aspendos Antik Kenti'nin 4 yıl içinde yüzde 30'unda kazı, restorasyon ve onarım çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:25
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        Bakan Ersoy: Aspendos'ta 4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yüzde 2'si kazılan ve 2023'te 270 bin kişinin ziyaret ettiği Aspendos Antik Kenti'nin 4 yıl içinde yüzde 30'unda kazı, restorasyon ve onarım çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını söyledi. Ersoy, çalışmalar için ilk etapta 1 milyar liralık ödenek ayırdıklarını da kaydetti.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda düzenlenen 'Aspendos Geleceğe Miras Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'deki ören yerlerinin önemli bir çekim noktası olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, çekim noktalarından birinin de Aspendos Antik Kenti olduğunu söyledi. Aspendos'ta 2013'te başlayan kazı çalışmalarının 2022'den itibaren Doç. Dr. Mustafa Bilgin başkanlığında sürdüğünü kaydeden Bakan Ersoy, antik kentin sadece yüzde 2'sinin kazılmış durumda olduğunu kaydetti. Aspendos'un iki önemli özelliği olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Bu iki yapı 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedilen su kemerleri ve antik tiyatrodur. Bu yapılar Roma İmparatorluğu çatısı altında mimarlık ve mühendislik pratiğini somutlaştıran, günümüz insanını bile hayrete düşüren özellikleriyle öne çıkan yapıtlardır" dedi.

        '2023’TE 270 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI'

        Su kemerleri ve antik tiyatronun yanı sıra iki katlı dükkanları, hamamları, kapıları, anıtsal çeşmesi, bazilikası ve tapınağı ile dikkati çeken Aspendos'un geçmişin görkemine ve zarafetine açılan istisnai bir kapı olduğunu da ifade eden Bakan Ersoy, "Antik kent 2023 yılında 270 bin ziyaretçi ağırladı ve en çok ilgi gören ören yerleri arasında yer aldı. Aspendos'ta Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmalarını yoğunlaştıracağız. İlk etapta batı kısmındaki iki katlı dükkanlar ve stoa kompleksinde çalışma yürütülecek. Günümüzde neredeyse tamamı ayakta olan anıtsal çeşme binasında kazı çalışmaları yapılacak. Burası antik kentin başyapıtlarından biri olarak karşımıza çıkacak" dedi.

        Antik kentteki orijinal caddelerin ortaya çıkartılarak ziyaretçilerin buralarda gezebilme imkanı yakalayacaklarını da ifade eden Bakan Ersoy, antik kente ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenleme projesini de hayata geçireceklerini söyledi. Bakan Ersoy, 4 yıl içinde antik kentteki kazı çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Yüzde 2'si kazılan antik kentin yapılacak çalışmalarla daha fazla alanın gün yüzüne çıkarılacağını da kaydeden Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

        “Aspendos'ta 4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı, restorasyon ve onarım çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 1 milyar lira başlangıç ödeneği ayırıyoruz. Ulaşacağımız sonuçların, ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."

        Galeri
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        Galeri
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