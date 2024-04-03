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        Komşusu cinayeti şüphelisi, kavganın küfür nedeniyle çıktığını öne sürdü

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde komşusu Şehmus Löklök'ü (43) çıkan kavgada kalbinden bıçaklayıp öldüren Hasan Basri Yağız (35), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:05
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        Komşusu cinayeti şüphelisi, kavganın küfür nedeniyle çıktığını öne sürdü
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde komşusu Şehmus Löklök'ü (43) çıkan kavgada kalbinden bıçaklayıp öldüren Hasan Basri Yağız (35), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yağız ilk ifadesinde kendisine küfrettiği gerekçesiyle Löklök'ü bıçakladığını söyledi.

        Serik ilçesi Orta Mahalle 1158 Sokak'ta dün saat 18.30 sıralarında komşu iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Basri Yağız, yanındaki bıçakla Şehmus Löklök'e saldırıp, kalbinden bıçakladı. İhbarla adrese sevk edilen ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Löklök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehmus Löklök'ün cenazesi morga konuldu. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Hasan Basri Yağız ile kardeşi C.Y.'yi gözaltına aldı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Polis merkezinde işlemleri tamamlanan C.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi Hasan Basri Yağız ise ifadesinde, Şehmus Löklök'ün kendisine küfrettiğini, bu nedenle çıkan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi. Yağız, işlemlerinin ardından Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

        Demirci Hasan Basri Yağız ile hurdacı Şehmus Löklök'ün yaklaşık 3 yıl önce de kavga ettiği; o günden bu yana da zaman zaman tartıştıkları öğrenildi.

        Şehmus Löklök'ün cenazesinin, işlemlerin ardından Hatay'da defnedileceği belirtildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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