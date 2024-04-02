Antalyaspor-Ankaragücü maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktör Sergen Yalçın, "Uzun bir lig oynuyoruz. Her maç aynı performans gelmez. Anadolu takımı olarak zaman zaman böyle düşüşleri bekliyoruz." dedi.

Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun bir aradan sonra tekrar lige dönmenin oyuncular açısından kolay olmadığını söyledi.

Oyuncuları maça konsantre etmekte zorlandıklarını belirten Yalçın, "Oyun olarak çok tatmin edici bir performans sergileyemedik. Beklediğimiz oyunun çok gerisindeydik. Geldiğimizden beri bu takım çok iyi maçlar çıkardı. Arada böyle oyunlar doğal olarak olacak. Uzun bir lig oynuyoruz. Her maç aynı performans gelmez. Anadolu takımı olarak zaman zaman böyle düşüşleri bekliyoruz." dedi.