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        Antalya'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 23:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:14
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        Antalya'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.

        Orta Mahalle 1158 Sokak'ta husumetli 2 aile arasında kavga çıktı. Kavgada, H.B.Y. (35) bıçakla Şehmus Löklök'ü (43) bıçakladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Löklök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli H.B.Y. ile kardeşi C.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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