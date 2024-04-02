Antalya'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.
Orta Mahalle 1158 Sokak'ta husumetli 2 aile arasında kavga çıktı. Kavgada, H.B.Y. (35) bıçakla Şehmus Löklök'ü (43) bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Löklök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli H.B.Y. ile kardeşi C.Y. gözaltına alındı.
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